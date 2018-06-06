"Бавария" повесила ценник на Левандовски
"Бавария" определилась со стоимостью нападающего Роберта Левандовски.
Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб хочет выручить с продажи поляка, как минимум 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Левандовски уведомил руководство "Баварии" о желании сменить клуб этим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22