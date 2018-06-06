"Бавария" повесила ценник на Левандовски

"Бавария" определилась со стоимостью нападающего Роберта Левандовски.

Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб хочет выручить с продажи поляка, как минимум 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Левандовски уведомил руководство "Баварии" о желании сменить клуб этим летом.

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