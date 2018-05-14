"Бавария" повесила ценник на Тьяго Алькантару

Теги бавария мюнхентьяго алькантара

"Бавария" повесила ценник на Тьяго АлькантаруМюнхенская "Бавария" повесила ценник на своего полузащитника Тьяго Алькантару, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом чемпионы Германии вполне будут готовы расстаться с 27-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

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