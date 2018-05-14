"Бавария" повесила ценник на Тьяго Алькантару

Мюнхенская "Бавария" повесила ценник на своего полузащитника Тьяго Алькантару, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом чемпионы Германии вполне будут готовы расстаться с 27-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

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