"Бавария" повесила ценник на Тьяго Алькантару

Мюнхенская "Бавария" повесила ценник на своего полузащитника Тьяго Алькантару, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, чемпион Германии будет готов расстаться ближайшим летом с 27-летним хавбеком, если оп нему поступит предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, также "Бавария" объявила цену на Левандовски. | soccernews.ru