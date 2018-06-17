"Бавария" повесила ценник на Тьяго Алькантару

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"Бавария" повесила ценник на Тьяго АлькантаруМюнхенская "Бавария" повесила ценник на своего полузащитника Тьяго Алькантару, с которым она готова расстаться этим летом.

Так, по сведениям Marca, чемпионы Германии будут готовы отпустить 27-летнего хавбека в другой клуб, если тот заплатит за него не менее 70-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Тьяго Алькантара забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Баварию".

Напомним, в подписании Алькантары заинтересован "Реал". | soccernews.ru

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