"Бавария" повесила ценник на Видаля

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"Бавария" повесила ценник на Видаля

Хавбек "Баварии" Артуро Видаль близок к уходу из клуба.

Как сообщает английская пресса, в услугах чилийца заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Отмечается, что "Бавария" хочет выручить с продажи игрока 60 миллионов евро.

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