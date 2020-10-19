"Бавария" повторила достижение 53-летней давности

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"Бавария" повторила достижение 53-летней давности

"Бавария" забила 17 голов в четырёх стартовых турах немецкой Бундеслиги.

Игроки "ротен" отгрузили 4 мяча "Арминии", 4 - "Герте", 1 - "Хоффенехайму", 8 - "Шальке".

Таким образом, "Бавария" повторила достижение менхенгладбахской "Боруссии" 53-летней давности.

В сезоне 1967/68 "жеребята" также отличились 17 раз в 4 первых играх чемпионата, и с тех пор ни одной команде не удавалось подобного.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
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