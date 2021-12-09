"Бавария" повторила достижение "Реала" в Лиге Чемпионов

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" завершила групповой этап Лиги Чемпионов с шестью победами в шести матчах.

"Ротен" удалось подобное во второй раз в истории. Первый такой случай был в сезоне 2019/20.

"Бавария" стала второй командой, которая дважды выиграла все матчи группового этапа ЛЧ.

Немцы повторили достижение мадридского "Реала", завершавшего данную стадию турнира без потери очков в сезонах 2011/12 и 2014/15.

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