"Бавария" повторила клубный рекорд

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"Бавария" повторила клубный рекордМюнхенская "Бавария" повторила клубный рекорд по количеству одержанных подряд побед, информирует OptaJoe.

Так, выигрыш у турецкого "Бешикташа" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов стал для чемпиона Германии 14-м в 14-ти последних играх во всех турнирах. Таким образом, подопечные Юппа Хайнкеса повторили клубный рекорд 1980-го года. Превзойти его "Бавария" может уже в субботу в матче с берлинской "Гертой".

Напомним, "Бавария" разгромила "Бешикташ" со счетом 5:0. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 23 59
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 23 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 23 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 23 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Штутгарт 23 27
14 Вольфсбург 23 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
17 Гамбург 23 17
18 Кельн 23 14
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