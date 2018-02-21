Мюнхенская "Бавария" повторила клубный рекорд по количеству одержанных подряд побед, информирует OptaJoe.

Так, выигрыш у турецкого "Бешикташа" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов стал для чемпиона Германии 14-м в 14-ти последних играх во всех турнирах. Таким образом, подопечные Юппа Хайнкеса повторили клубный рекорд 1980-го года. Превзойти его "Бавария" может уже в субботу в матче с берлинской "Гертой".

Напомним, "Бавария" разгромила "Бешикташ" со счетом 5:0. | soccernews.ru