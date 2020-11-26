"Бавария" повторила рекорд "Атлетико" в Лиге Чемпионов

"Бавария" одержала 16-ю победу подряд в еврокубках, обыграв накануне "Ред Булл Зальцбург" со счётом 3:1.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение рекордной серии "Атлетико".

"Матрасники" с 2011 по 2012 год выиграли 16 встреч кряду в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. "Ротен" были сильнее соперников во всех играх прошлого и текущего розыгрышей Лиги Чемпионов, а также в Суперкубке УЕФА.

Примечательно, что новый рекорд "Бавария" может установить 1 декабря в матче как раз с "Атлетико".

Не пропустите: Гвардиола установил рекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru