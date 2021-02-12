"Бавария" стала второй командой в истории футбола, которая выиграла за год 6 различных турниров.

"Ротен" за последние 12 месяцев стали победителями Бундеслиги, Кубка и Суперкубка Германии, Лиги Чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного Чемпионата Мира.

Таким образом, "Бавария" повторила рекорд "Барселоны", которой аналогичное достижение покорилось в 2009 году.

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