"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" повторила достижение "Гамбурга" 39-летней давности, сообщает Gracenote Live.

В сезоне 1981/82 "динозавры" забили 61 гол в 21 туре немецкой Бундеслиги, и с тех пор ни одной команде такие показатели не покорялись.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии "ротен" повторили рекорд "Гамбурга", отличившись трижды во вчерашнем матче с "Арминией" (3:3).

"Бавария" уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

Не пропустите: "Бавария" готовит новый контракт для дублёра Левандовски. | http://soccernews.ru