"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги

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"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария" повторила достижение "Гамбурга" 39-летней давности, сообщает Gracenote Live.

В сезоне 1981/82 "динозавры" забили 61 гол в 21 туре немецкой Бундеслиги, и с тех пор ни одной команде такие показатели не покорялись.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии "ротен" повторили рекорд "Гамбурга", отличившись трижды во вчерашнем матче с "Арминией" (3:3).

"Бавария" уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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