"Бавария" повторила рекорд Бундеслиги 45-летней давности

Фото твиттер "Баварии"

Мюнхенская "Бавария" забила 29 мячей в восьми стартовых турах текущего розыгрыша Бундеслиги.

Как сообщает Opta, это повторение лучшего результата в истории турнира для этого отрезка сезона.

"Ротен" повторили собственный рекорд в чемпионате Германии, установленный в кампании 1976/77.

"Бавария" по итогам восьми туров единолично лидирует в немецком первенстве.

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