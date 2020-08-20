"Бавария" повторила рекорд "Милана" в Лиге Чемпионов
"Бавария" сумела повторить уникальную победную серию в Лиге Чемпионов.
Мюнхенская команда стала второй в истории турнира, которой удалось выиграть все матчи на пути к финалу.
Ранее это достижение покорялось только "Милану" в сезоне 1992/93.
27 лет назад "россонери" после 10 побед подряд в финале проиграли "Марселю".
"Баварии" предстоит сразиться за трофей с ПСЖ. Матч запланирован на ближайшее воскресенье.
Не пропустите: "Бавария" уступает только одному клубу по выходам в финал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Группа A
|М
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|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4