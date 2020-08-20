"Бавария" повторила рекорд "Милана" в Лиге Чемпионов

"Бавария" сумела повторить уникальную победную серию в Лиге Чемпионов.

Мюнхенская команда стала второй в истории турнира, которой удалось выиграть все матчи на пути к финалу.

Ранее это достижение покорялось только "Милану" в сезоне 1992/93.

27 лет назад "россонери" после 10 побед подряд в финале проиграли "Марселю".

"Баварии" предстоит сразиться за трофей с ПСЖ. Матч запланирован на ближайшее воскресенье.

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