"Бавария" повторила рекорд "МЮ" по выездным матчам без поражений в Лиге Чемпионов подряд

1 Теги бавария мюнхенатлетико мадрид

"Бавария" повторила рекорд "МЮ" по выездным матчам без поражений в Лиге Чемпионов подряд

"Бавария" и "Атлетико" (1:1) разошлись миром в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Таким образом, немецкий клуб повторили рекорд "Манчестер Юнайтед" по количеству гостевых матчей в Лиге Чемпионов без поражений подряд. Подопечные Ханси Флика не проигрывают в ЛЧ на протяжении 16 матчей (12 побед, 4 ничьих).

У "МЮ" был такой результат с 2007 по 2010 год.

"Бавария" занимает 1 место в группе A, набрав 13 баллов.

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