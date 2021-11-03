"Бавария" повторила рекорд ПСЖ в Лиге чемпионов

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"Бавария" повторила рекорд ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" повторила рекорд "Пари Сен-Жермен" по числу голов в четырех матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Мюнхенцы в 4-м туре разгромили "Бенфику" со счетом 5:2 и довели свой голевой счет до 17 мячей. Столько же голов в четырех матчах забил ПСЖ в сезоне-2017/2018.

Ранее "Бавария" разгромила "Барселону" (3:0), киевское "Динамо" (5:0) и "Бенфику" (4:0). Немецкий клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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