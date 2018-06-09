"Бавария" поздравила Клозе с юбилеем

"Бавария" поздравила с 40-летним юбилеем бывшего нападающего команды Мирослава Клозе.

Напомним, что Клозе, будучи футболистом, выступал за мюнхенцев с 2007 по 2011 год, а с недавних пор возглавил юношескую команду "Рекордмастер".

Не пропустите: "Бавария" готовится совершить два громких подписания. | http://soccernews.ru