"Бавария" поздравила Клозе с юбилеем

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"Бавария" поздравила Клозе с юбилеем

"Бавария" поздравила с 40-летним юбилеем бывшего нападающего команды Мирослава Клозе.

Напомним, что Клозе, будучи футболистом, выступал за мюнхенцев с 2007 по 2011 год, а с недавних пор возглавил юношескую команду "Рекордмастер".

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