"Бавария" предлагает контракт защитнику "Рединга" Ричардсу

Защитник Омар Ричардс, выступающий в Чемпионшипе за "Рединг", в ближайшее время может перейти в "Баварию", информирует The Guardian.

Сообщается, что 22-летний футболист и мюнхенский клуб близки к подписанию предварительного соглашения. Контракт будет подписан на 3 года и начнет действовать летом.

Настрой "Баварии" подписать игрока обусловлен необходимостью конкуренции на левом фланге обороны для Альфонсо Дэвиса в связи с вероятным уходом Давида Алабы.