"Бавария" предлагает контракт защитнику "Рединга" Ричардсу

Теги бавария мюнхенредингтрансферы

"Бавария" предлагает контракт защитнику "Рединга" РичардсуЗащитник Омар Ричардс, выступающий в Чемпионшипе за "Рединг", в ближайшее время может перейти в "Баварию", информирует The Guardian.

Сообщается, что 22-летний футболист и мюнхенский клуб близки к подписанию предварительного соглашения. Контракт будет подписан на 3 года и начнет действовать летом.

Настрой "Баварии" подписать игрока обусловлен необходимостью конкуренции на левом фланге обороны для Альфонсо Дэвиса в связи с вероятным уходом Давида Алабы.

Отмечается, что Ричардс переедет в Германию на правах свободного агента.

Читать также: "Бавария" стала фаворитом в борьбе за Упамекано | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы

Аудиторская компания KPMG назвала самых дорогих игроков чемпионов топ-шести лиг Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов