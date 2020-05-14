"Бавария" предлагает за Сане на 10 миллионов евро меньше, чем требует "Манчестер Сити"

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"Бавария" предлагает за Сане на 10 миллионов евро меньше, чем требует "Манчестер Сити"

Стали известны новые подробности переговоров "Баварии" и "Манчестер Сити" по трансферу вингера Лероя Сане.

Сообщается, что клубы пока не могут согласовать сумму сделки: мюнхенцы готовы заплатить 40 миллионов евро, а "горожане" требуют 50 миллионов.

Сам 24-летний немец уже договорился с "ротен" об условиях личного контракта.

Напомним, что прошлым летом "Сити" хотел выручить за Сане около 100 миллионов евро, но серьёзная травма игрока и кризис значительно снизили цену на него.

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