"Бавария" предложила Алабу "Барселоне" и "Манчестер Сити" в обмен на Сане и Дембеле

"Бавария" хочет приобрести нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле и форварда "Манчестер Сити" Лероя Сане, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, мюнхенский клуб не готов платить за игроков требуемые суммы около 100 миллионов евро, поэтому предложил включить в сделку австрийского защитника Давида Алабу, который входит в сферу интересов "Барселоны".

В минувшем сезоне 27-летний Алаба провел за "Баварию" 43 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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