"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Коутиньо

"Бавария" ведет переговоры по трансферу бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, немецкий клуб предлагает два варианта трансфера игрока. "Бавария" может арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа или же аренда будет однолетней, но с обязательством выкупа.

Также "Барселона" может использовать Коутиньо в сделке по трансферу нападающего ПСЖ Неймара.

В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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