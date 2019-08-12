"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Коутиньо

Теги барселонабавария мюнхенфилиппе коутиньотрансферы

"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Коутиньо

"Бавария" ведет переговоры по трансферу бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, немецкий клуб предлагает два варианта трансфера игрока. "Бавария" может арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа или же аренда будет однолетней, но с обязательством выкупа.

Также "Барселона" может использовать Коутиньо в сделке по трансферу нападающего ПСЖ Неймара.

В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" объявил о переходе форварда "Зенита"

"Локомотив" объявил о переходе форварда "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов