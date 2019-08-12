"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Коутиньо
"Бавария" ведет переговоры по трансферу бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, немецкий клуб предлагает два варианта трансфера игрока. "Бавария" может арендовать футболиста на два года с правом последующего выкупа или же аренда будет однолетней, но с обязательством выкупа.
Также "Барселона" может использовать Коутиньо в сделке по трансферу нападающего ПСЖ Неймара.
В прошлом сезоне 26-летний бразилец провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: "Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чалов получил серьезную травму лица в матче с "Сочи"
-
"Удинезе" нацелился на игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева
-
"Барселона" приостановила переговоры по трансферу Неймара
-
Малком не исключил возможность выступления за сборную России
-
Сульшер разбил Лэмпарда в привычной манере, но делать выводы по "Челси" еще рано: разбираем центральный матч первого тура АПЛ
Лента новостей
-
Молодой игрок "Ростова" забил гол в стиле Роналду и Ибрагимовича
-
"Бавария" предложила "Барселоне" два варианта по трансферу Коутиньо
-
1
Зидан высказался о роли Хамеса и Бэйла в "Реале"
-
"Наполи" согласовал рекордный трансфер в истории клуба
-
ЦСКА близок к покупке трансферной цели "Зенита"
-
Стерлинг может подписать контракт на сумму более 100 миллионов евро
-
В "Зените" отреагировали на слухи о возможной увольнении главного скаута
-
"Локомотив" объявил о переходе форварда "Зенита"
-
Чалов получил серьезную травму лица в матче с "Сочи"
-
2
Сестра Неймара ответила фанатам ПСЖ, оскорбившим форварда
-
2
Ван Дейк высказался о возможном выигрыше "Золотого мяча"
-
"Удинезе" нацелился на игрока "Спартака" Зелимхана Бакаева
-
1
"Атлетико" хочет купить нападающего "Валенсии"
-
Гендиректор "Ахмата" - об инциденте с оскорблением судьи в матче со "Спартаком": "На стадионах кричат вещи и похуже"
-
У Коутиньо появился новый вариант продолжения карьеры
-
Слуцкого запечатлели танцующим на концерте Pink
-
Анчелотти лично работает над переходом Икарди в "Наполи"
-
Малком прокомментировал слухи о конфликте с болельщиками "Зенита"
-
Шнуров сочинил стих, посвящённый оскорблению арбитра в матче "Ахмат" - "Спартак"
-
Перишич прошёл медобследование в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19