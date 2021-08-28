"Бавария" предложила крупную сумму за хавбека сборной Австрии

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"Бавария" предложила крупную сумму за хавбека сборной Австрии

Фото: инстаграм Марселя Забитцера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" продолжает переговоры по трансферу полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Марселя Забитцера, сообщает Bild.

По сведениям источника, "Бавария" намерена приобрести хавбека до закрытия летнего трансферного окна и предложила за него 16 миллионов евро. При этом мюнхенцы уже согласовали с игроком условия личного контракта.

27-летний Забитцер выступает за "РБ Лейпциг" с 2014 года. Всего он провел за клуб 229 матчей, забил 52 гола и отдал 42 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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