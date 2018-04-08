"Бавария" предложила новые контракты Рибери и Роббену



"Бавария" хочет продлить контракты с полузащитниками Франком Рибери и Арьеном Роббеном, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб предложил обоим футболистам новые соглашения до лета 2019 года. Нынешние контракты обоих игроков рассчитаны до лета текущего года.

В этом сезоне 35-летний Рибери провел за "Баварию" 28 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету 34-летнего Роббена 7 забитых мячей и 6 голевых пасов в 30 поединках.

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