"Бавария" предложила Оличу должность в структуре клуба

Теги бавария мюнхенивица олич

"Бавария" предложила Оличу должность в структуре клуба

Мюнхенская "Бавария" предложила Ивице Оличу должность в структуре клуба.

"Я получил предложение стать послом бренда "Баварии". Моей главной задачей станет реклама клуба в Китае и США" - сказал 38-летний хорват.

Напомним, что Олич, будучи футболистом, выступал за "Баварию" с 2009 по 2012 год. Сейчас экс-форвард ЦСКА входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Не пропустите: Роббен может завершить карьеру следующим летом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Месси продлил контракт с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 Шальке 12 23
3 РБ Лейпциг 12 23
4 Боруссия Менхенгладбах 12 21
5 Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм 12 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 13 19
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Штутгарт 13 17
11 Аугсбург 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 12 10
16 Вердер Бремен 12 8
17 Фрайбург 12 8
18 Кельн 12 2
Полная таблица

топ-5 тегов