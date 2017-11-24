"Бавария" предложила Оличу должность в структуре клуба

Мюнхенская "Бавария" предложила Ивице Оличу должность в структуре клуба.

"Я получил предложение стать послом бренда "Баварии". Моей главной задачей станет реклама клуба в Китае и США" - сказал 38-летний хорват.

Напомним, что Олич, будучи футболистом, выступал за "Баварию" с 2009 по 2012 год. Сейчас экс-форвард ЦСКА входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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