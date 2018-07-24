"Бавария" предложила рекордную сумму за 17-летнего канадца

Теги бавария мюнхен

"Бавария" предложила рекордную сумму за 17-летнего канадцаФорвард клуба МЛС "Ванкувер Уайткэпс" Альфонсо Дэвис продолжит карьеру в "Баварии".

Переход, по данным источника, состоится 1 января.

За новичка немцы заплатят 13 миллионов долларов, что станет новым трансферным рекордом МЛС. 

17-летний канадский футболист в текущем сезоне провел 20 матчей в МЛС и забил три мяча при шести голевых передачах.

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