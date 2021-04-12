"Баварии" предложили Вейналдума

Фото: инстаграм Джорджиньо Вейналдума/Автор неизвестен

Представители голландского полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума предложили услуги футболиста мюнхенской "Баварии", сообщает Abendzeitung München.

По сведениям издания, немецкий клуб не заинтересован в игроке из-за его высоких зарплатных требований и из-за его возраста.

Напомним, что контракт 30-летнего Вейналдума с "Ливерпулем" истекает ближайшим летом и он может перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне Вейналдум провел за "Ливерпуль" 43 матча во всех турнирах и забил три гола.

Не пропустите: "Бавария" выбрала основного кандидата на замену Флику. | http://soccernews.ru