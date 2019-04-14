"Бавария" предложит 50 миллионов евро за хавбека "Ромы" Дзаньоло



Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к полузащитнику римской "Ромы" Николо Дзаньоло, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб рассматривает с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса", "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезом 19-летний Дзаньоло провел за "Рому" 32 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Ковач: "Левандовски и Коман действительно дрались, но они осознали свое поведение". | http://soccernews.ru