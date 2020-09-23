"Бавария" предложит Альбе новый контракт. Его условия намного хуже требований игрока
Мюнхенская "Бавария" намерена продлить контракт с австрийским защитником Давидом Алабой, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб предложит футболисту зарплату в размере 11 миллионов евро в год, а также еще шесть миллионов в качестве бонусов. Ранее сообщалось, что Алаба хочет получить пятилетний контракт на общую сумму в 125 миллионов евро.
28-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 386 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 48 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Алаба высказался о продлении контракта с "Баварией". | http://soccernews.ru
главное
-
Месси и Роналду не попали в топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту сезона по версии УЕФА
-
Далер Кузяев близок к переходу в "Локомотив"
-
Бартомеу решил отпустить Суареса в "Атлетико"
-
Товарищеский матч России со Швецией состоится в Москве
-
Гетце может вернуться в "Баварию". На переходе настаивает Ханси Флик
Лента новостей
-
В "Локомотиве" отреагировали на возможный переход Далера Кузяева
-
"Ливерпуль" близок к трансферу африканского форварда
-
Луис Суарес расплакался, покидая базу "Барселоны"
-
"Урал" объявил об уходе швейцарского хавбека
-
Александр Бородюк покинул пост главного тренера австрийского "Хорна"
-
"Бавария" предложит Альбе новый контракт. Его условия намного хуже требований игрока
-
Три немецких тренера поборются за приз лучшему наставнику сезона
-
Месси и Роналду не попали в топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту сезона по версии УЕФА
-
Футболисты "Реала" отказались от крупной премии за чемпионство и выигрыш Суперкубка Испании
-
Далер Кузяев близок к переходу в "Локомотив"
-
Карпин перед матчем "Ростова" в Лиге Европы учит игроков английскому языку
-
Быстров высказался о победе "Краснодара" над ПАОКом в Лиге Чемпионов
-
Бартомеу решил отпустить Суареса в "Атлетико"
-
"Локомотив" показал, как готовится к дерби с ЦСКА
-
Guarda di Finanzа: "Ювентус" обещал привилегии университету, где Суарес сдавал экзамен
-
Товарищеский матч России со Швецией состоится в Москве
-
Александр Зуев: "Аленичев скромный, порядочный. Каррера заводил команду"
-
Защитник Семеду перешел из "Барселоны" в "Вулверхэмптон"
-
"Челси" согласовал переход голкипера "Ренна" Менди
-
Гетце может вернуться в "Баварию". На переходе настаивает Ханси Флик
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20