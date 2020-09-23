"Бавария" предложит Альбе новый контракт. Его условия намного хуже требований игрока

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"Бавария" предложит Альбе новый контракт. Его условия намного хуже требований игрока

Мюнхенская "Бавария" намерена продлить контракт с австрийским защитником Давидом Алабой, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, немецкий клуб предложит футболисту зарплату в размере 11 миллионов евро в год, а также еще шесть миллионов в качестве бонусов. Ранее сообщалось, что Алаба хочет получить пятилетний контракт на общую сумму в 125 миллионов евро.

28-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. Всего он провел за мюнхенский клуб 386 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 48 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Алаба высказался о продлении контракта с "Баварией". | http://soccernews.ru
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