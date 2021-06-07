"Бавария" предложит Горетцке долгосрочный контракт

Теги леон горетцкабавария мюнхен

"Бавария" предложит Горетцке долгосрочный контрактФото: инстаграм Горетцки

"Бавария" ведет переговоры о продлении контракта с хавбеком Леоном Горетцкой.

По сведениям Abendzeitung Muenchen, стороны близки к заключению соглашения до 2025 или 2026 года.

Отмечается, что Горетцка высокого мнения о новом тренере команды Юлиане Нагельсманне.

Горетцка выступает за "Баварию" с 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 32 играх.

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