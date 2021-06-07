"Бавария" предложит Горетцке долгосрочный контракт
Фото: инстаграм Горетцки
"Бавария" ведет переговоры о продлении контракта с хавбеком Леоном Горетцкой.
По сведениям Abendzeitung Muenchen, стороны близки к заключению соглашения до 2025 или 2026 года.
Отмечается, что Горетцка высокого мнения о новом тренере команды Юлиане Нагельсманне.
Горетцка выступает за "Баварию" с 2018 года. В минувшем сезоне на его счету 8 голов и 7 ассистов в 32 играх.
Читайте также: "Бавария" объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Умер уникальный сотрудник "Шахтера": он работал в клуб полвека
-
Экс-арбитр Сухина отреагировал на свое увольнение из "Локомотива"
-
Жена Жиркова отреагировала на слухи о скором завершении карьеры Юрия
-
Япония разгромила Таджикистан благодаря голам Хасимото и Минамино
-
"Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом, который не играл с 2018 года
-
Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
-
Основной защитник сборной России пропустит 2 матча Евро-2020
-
"Аталанта" нацелилась на голландца, которым интересовался "Спартак"
-
2
Роналду примет решение по своему будущему после Евро-2020
-
Белорусский тренер Шпилевский возглавит клуб из Германии
-
Ребров: "Я никому не пожелаю того, что пережил за последние 2 недели"
-
У Путина высказались о возможном матче Россия - Украина на Евро-2020
-
Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
-
"Рубин" нацелился на полузащитника "Фенербахче"
-
"Реал" готовится к церемонии прощания с Рамосом
-
Сафонов прокомментировал конкуренцию среди вратарей сборной России
-
Уткин высказался о скандале с новой формой сборной Украины
-
Испанский клуб хочет арендовать форварда киевского "Динамо" Соля
-
"Астон Вилла" купила аргентинского хавбека, которым интересовался "Арсенал"
-
Сборная Сербии в товарищеском матче сыграла вничью с Ямайкой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20