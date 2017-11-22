"Бавария" предложит Киммиху новый контракт
"Бавария" в ближайшее время предложит полузащитнику Джошуа Киммиху новый контракт.
Напомним, что действующее соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до 2020 года.
По информации источника, немецкий клуб намерен продлить контракт с Киммихом еще на три года – до 2023.
В текущем сезоне Киммих провел 19 матчей в клубных соревнованиях, в которых забил три мяча и отдал семь голевых передач.
Читайте: Киммих стал лучшим ассистентом европейской квалификации ЧМ-2018 | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
|23
|3
|РБ Лейпциг
|12
|23
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|12
|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
|10
|16
|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
|8
|18
|Кельн
|12
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