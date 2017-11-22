"Бавария" предложит Киммиху новый контракт

Теги бавария мюнхенджошуа киммих

"Бавария" предложит Киммиху новый контракт"Бавария" в ближайшее время предложит полузащитнику Джошуа Киммиху новый контракт.

Напомним, что действующее соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до 2020 года.

По информации источника, немецкий клуб намерен продлить контракт с Киммихом еще на три года – до 2023.

В текущем сезоне Киммих провел 19 матчей в клубных соревнованиях, в которых забил три мяча и отдал семь голевых передач. 

Читайте: Киммих стал лучшим ассистентом европейской квалификации ЧМ-2018  | http://soccernews.ru

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