"Бавария" предложит "Ювентусу" обмен игроками

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"Бавария" предложит "Ювентусу" обмен игроками

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к бразильскому нападающему туринского "Ювентуса" Дугласу Косте, сообщает Sportmediaset.

По сведениям издания, немецкий клуб готов в обмен на бразильца отдать испанского полузащитника Тьяго Алькантару. Клубы могут обменяться игроками без доплат. Стоит отметить, что Коста ранее уже играл за "Ювентус" с 2015 по 2018 годы.

В прошлом сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Косты три забитых мяча и семь голевых передач в 29 поединках в составе "Ювентуса".

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