"Бавария" предложит "Ювентусу" обмен игроками
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к бразильскому нападающему туринского "Ювентуса" Дугласу Косте, сообщает Sportmediaset.
По сведениям издания, немецкий клуб готов в обмен на бразильца отдать испанского полузащитника Тьяго Алькантару. Клубы могут обменяться игроками без доплат. Стоит отметить, что Коста ранее уже играл за "Ювентус" с 2015 по 2018 годы.
В прошлом сезоне 29-летний Алькантара провел за "Баварию" 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Косты три забитых мяча и семь голевых передач в 29 поединках в составе "Ювентуса".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20