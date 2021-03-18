"Бавария" представила антирасистские капитанские повязки

Фото: сайт "Баварии".

"Бавария" проведет антирасисткую кампанию по случаю годовщины основания инициативы "Rot gegen Rassismus" ("Красный против расизма").

В честь этого события клуб выпустил специальные капитанские повязки с этим лозунгом. Голкипер главной команды Мануэль Нойер, хавбек женской "Баварии" Лина Магулль и полузащитник "Баварии-2" Николас Фельдхан будут носить эти повязки.

В заявлении мюнхенцев сказано, что цель акции - подать пример толерантности и космополитизма, а также исключить дискриминацию на матчах.

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил: "Мы хотим сделать так, чтобы лозунг "Красный против расизма" просматривался во всех наших командах. В то же время эта акция окажет внутренний эффект. Это не станет разовым событием, а скорее будет частью нашей клубной культуры.

"Бавария" выступает за толерантность и против любой дискриминации.

Мы хотим внести свой вклад в развитие общества, привлекая внимание людей к этой теме", приводит слова Хайнера официальный сайт клуба.