"Бавария" представила антирасистские капитанские повязки
Фото: сайт "Баварии".
"Бавария" проведет антирасисткую кампанию по случаю годовщины основания инициативы "Rot gegen Rassismus" ("Красный против расизма").
В честь этого события клуб выпустил специальные капитанские повязки с этим лозунгом. Голкипер главной команды Мануэль Нойер, хавбек женской "Баварии" Лина Магулль и полузащитник "Баварии-2" Николас Фельдхан будут носить эти повязки.
В заявлении мюнхенцев сказано, что цель акции - подать пример толерантности и космополитизма, а также исключить дискриминацию на матчах.
Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил: "Мы хотим сделать так, чтобы лозунг "Красный против расизма" просматривался во всех наших командах. В то же время эта акция окажет внутренний эффект. Это не станет разовым событием, а скорее будет частью нашей клубной культуры.
"Бавария" выступает за толерантность и против любой дискриминации.
Мы хотим внести свой вклад в развитие общества, привлекая внимание людей к этой теме", приводит слова Хайнера официальный сайт клуба.
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