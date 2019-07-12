"Бавария" представила чемпиона мира-2018

Теги бавария мюнхенбенжамен павар

"Бавария" представила чемпиона мира-2018
"Бавария" презентовала французского защитника Бенжамена Павара, сообщает официальный сайт клуба.

Мюнхенский клуб согласовал переход игрока из "Штутгарта" еще в январе. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Футболист подписал с "Баварией" контракт до лета 2024 года.

23-летний Павар выступал за "Штутгарт" с 2016 года, провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Лилль". За сборную Франции сыграл 20 матчей и забил один гол. Чемпион мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

Не пропустите: Стало известно, кто будет на обложке PES 2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов