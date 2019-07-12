"Бавария" представила чемпиона мира-2018



"Бавария" презентовала французского защитника Бенжамена Павара, сообщает официальный сайт клуба.

Мюнхенский клуб согласовал переход игрока из "Штутгарта" еще в январе. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Футболист подписал с "Баварией" контракт до лета 2024 года.

23-летний Павар выступал за "Штутгарт" с 2016 года, провел за клуб 88 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Лилль". За сборную Франции сыграл 20 матчей и забил один гол. Чемпион мира-2018. Ориентировочная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

Не пропустите: Стало известно, кто будет на обложке PES 2020. | http://soccernews.ru