"Бавария" представила Эрнандеса, который был куплен за 80 миллионов евро

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"Бавария" представила Эрнандеса, который был куплен за 80 миллионов евро

"Бавария" провела презентацию французского защитника Лукаса Эрнандеса, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал с немецким клубом контракт до лета 2024 года. Эрнандес получил 21-й номер, под который много лет играл легендарный защитник мюнхенцев Филипп Лам. 

"Бавария" купила Эрнандеса за 80 миллионов евро и он стал самым дорогим игроком в истории клуба.

23-летний Эрнандес выступал за "Атлетико" с 2007 года, провел за клуб 110 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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