"Бавария" представила форму к 120-летию клуба

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"Бавария" представила форму к 120-летию клуба

"Бавария" представила новую форму, созданную по случаю 120-летия команды.

Клуб начал свое существование 27 февраля 1900 года.

Созданием экипировки занимался adidas. в новом комплекте футболисты сыграют 8 марта в домашнем матче 25-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом".

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