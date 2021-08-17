"Бавария" представила новую форму

"Бавария" официально презентовала третью форму, в которой команда будет играть в стартовавшем сезоне.

Экипировка выполнена в белом цвете с красными вставками и светло-синим принтом.

Создатели дизайна резервного комплекта вдохновлялись горной панорамой окрестностей Мюнхена.

Технический спонсор немецкого клуба - компания Adidas.

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