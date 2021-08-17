"Бавария" представила новую форму

Теги бавария мюнхен

"Бавария" представила новую форму

"Бавария" официально презентовала третью форму, в которой команда будет играть в стартовавшем сезоне.

Экипировка выполнена в белом цвете с красными вставками и светло-синим принтом.

Создатели дизайна резервного комплекта вдохновлялись горной панорамой окрестностей Мюнхена.

Технический спонсор немецкого клуба - компания Adidas.

Не пропустите: Президент "Баварии" рассказал о финансовой стратегии клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду не вернется в "Реал"

Роналду не вернется в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов