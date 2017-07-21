"Бавария" представила третий комплект формы на сезон 2017/2018

Теги бавария мюнхен

"Бавария" представила третий комплект формы на сезон 2017/2018Мюнхенская "Бавария" представила свой третий комплект игровой формы на сезон 2017/2018.

Напомним, "Бавария" потеряла Тьяго Алькантару. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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