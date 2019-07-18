"Бавария" прекратила переговоры с "Челси" по Хадсону-Одои

Теги бавария мюнхенчелсикаллум хадсон-одои

"Бавария" прекратила переговоры с "Челси" по Хадсону-Одои

"Бавария" отказалась от идеи трансфера вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои.

По сведениям Independent, в мюнхенском клубе смирились, что "Челси" не отпустит своего игрока этим летом. Возможно, "Бавария" возобновит переговоры через год.

Отмечается, что Хадсон-Одои готовится продлить контракт с "Челси". Действующее соглашение истекает следующим летом.

В прошлом сезоне на счету игрока пять голов и пять ассистов в 23 матчах.

Читайте также: "Бавария" отказалась от трансфера Сане и определила новую трансферную цель. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

БАТЭ, "Карабах" и "Селтик" прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов, "Астана" покидает турнир

БАТЭ, "Карабах" и "Селтик" прошли в следующий раунд Лиги Чемпионов, "Астана" покидает турнир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов