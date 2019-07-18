"Бавария" прекратила переговоры с "Челси" по Хадсону-Одои
"Бавария" отказалась от идеи трансфера вингера "Челси" Каллума Хадсона-Одои.
По сведениям Independent, в мюнхенском клубе смирились, что "Челси" не отпустит своего игрока этим летом. Возможно, "Бавария" возобновит переговоры через год.
Отмечается, что Хадсон-Одои готовится продлить контракт с "Челси". Действующее соглашение истекает следующим летом.
В прошлом сезоне на счету игрока пять голов и пять ассистов в 23 матчах.
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