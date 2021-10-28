"Бавария" прервала голевую серию, которая длилась с февраля 2020 года
Фото твиттер "Баварии"
"Бавария" не смогла побить мировой рекорд по результативной серии, сообщает Sports Center ESPN.
В среду мюнхенцы проиграли менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 0:5 в матче 1/16 финала Кубка Германии.
"Ротен" не забили впервые с февраля 2020 года, когда была расписана нулевая ничья с "РБ Лейпциг".
С тех пор "Бавария" забивала как минимум один гол в 84 играх подряд во всех турнирах.
Это второй результат в истории футбола. Рекордсменом по данному показателю остаётся "Ривер Плейт", чья результативная серия в период с 1936 по 1939 год длилась 96 встреч.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20