"Бавария" прервала голевую серию, которая длилась с февраля 2020 года

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"Бавария" прервала голевую серию, которая длилась с февраля 2020 года

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" не смогла побить мировой рекорд по результативной серии, сообщает Sports Center ESPN.

В среду мюнхенцы проиграли менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 0:5 в матче 1/16 финала Кубка Германии.

"Ротен" не забили впервые с февраля 2020 года, когда была расписана нулевая ничья с "РБ Лейпциг".

С тех пор "Бавария" забивала как минимум один гол в 84 играх подряд во всех турнирах.

Это второй результат в истории футбола. Рекордсменом по данному показателю остаётся "Ривер Плейт", чья результативная серия в период с 1936 по 1939 год длилась 96 встреч.

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
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