"Бавария" претендует на португальского вингера

Теги бавария мюнхенспортинг лиссабонжелсон мартинш

"Бавария" претендует на португальского вингера

"Бавария" претендует на вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша.

Мюнхенский клуб хочет купить 23-летнего португальца в летнее трансферное окно. Перспективным футболистом также интересуются дортмундская "Боруссия", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

В этом сезоне Мартинш сыграл за "Спортинг" 50 матчей, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: "Бавария" объявила о подписании контракта с Эвиной. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 33 84
2 Шальке 33 60
3 Боруссия Дортмунд 33 55
4 Хоффенхайм 33 52
5 Байер Леверкузен 33 52
6 РБ Лейпциг 33 50
7 Айнтрахт Франкфурт 33 49
8 Штутгарт 33 48
9 Боруссия Менхенгладбах 33 47
10 Герта 33 43
11 Аугсбург 33 41
12 Вердер Бремен 33 39
13 Ганновер 96 33 39
14 Майнц 05 33 36
15 Фрайбург 33 33
16 Вольфсбург 33 30
17 Гамбург 33 28
18 Кельн 33 22
Полная таблица

топ-5 тегов