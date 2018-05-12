"Бавария" претендует на португальского вингера

"Бавария" претендует на вингера лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша.

Мюнхенский клуб хочет купить 23-летнего португальца в летнее трансферное окно. Перспективным футболистом также интересуются дортмундская "Боруссия", "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

В этом сезоне Мартинш сыграл за "Спортинг" 50 матчей, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: "Бавария" объявила о подписании контракта с Эвиной. | http://soccernews.ru