"Бавария" претендует на Санчеса

Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес может продолжить карьеру в "Баварии", сообщает ESPN.

По информации источника, мюнхенский клуб готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" и "Эвертону", которые также имеют виды на звёздного чилийца.

Напомним, что контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, поэтому "канонирам" выгоднее продать футболиста в январе, чтобы летом не потерять его бесплатно.

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