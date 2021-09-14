"Бавария" претендует на Вирца из "Байера"

Теги флориан вирцбавария мюнхенбайер леверкузен

"Бавария" претендует на Вирца из "Байера"Фото: инстаграм Вирца/Автор неизвестен

В молодом хавбеке леверкузенского "Байера" Флориане Вирце заинтересовались гранды мирового футбола, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, за талантливым полузащитником уже наблюдают мюнхенская "Бавария" и топовые команды из английской премьер-лиги.

Также отмечается, что "фармацевты" не хотят расставаться с 18-летним футболистом следующим летом.

В 3 играх нынешнего сезона немецкой Бундеслиги Вирц сумел отличиться двумя забитыми голами и отдал 3 ассиста.

Также не пропустите: Тухель высказался о форме Чилуэлла. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 сентября

Главные новости дня: 13 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов