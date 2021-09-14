"Бавария" претендует на Вирца из "Байера"

Фото: инстаграм Вирца/Автор неизвестен

В молодом хавбеке леверкузенского "Байера" Флориане Вирце заинтересовались гранды мирового футбола, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, за талантливым полузащитником уже наблюдают мюнхенская "Бавария" и топовые команды из английской премьер-лиги.

Также отмечается, что "фармацевты" не хотят расставаться с 18-летним футболистом следующим летом.

В 3 играх нынешнего сезона немецкой Бундеслиги Вирц сумел отличиться двумя забитыми голами и отдал 3 ассиста.

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