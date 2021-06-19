"Бавария" претендует на защитника сборной Нидерландов

Фото инстаграм Дензела Думфриса

Правый защитник ПСВ Дензел Думфрис может продолжить карьеру в Германии, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, на 25-летнего футболиста нацелилась "Бавария".

Голландского фулбека можно купить за 15 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте. Однако "ротен" намерены сбить цену на игрока.

Ранее стало известно, что Думфрис также привлёк внимание миланского "Интера".

Не пропустите: "Ювентус" нацелился на хавбека "Баварии". | http://soccernews.ru