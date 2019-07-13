"Бавария" претендует на защитника "Тоттенхэма"

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"Бавария" претендует на защитника "Тоттенхэма"

Правый защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер стал трансферной целью "Баварии", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мюнхенский клуб поборется с "Ювентусом" за 28-летнего англичанина.

Рыночная стоимость игрока "шпор" оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Триппьер сыграл за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

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