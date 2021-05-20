"Бавария" презентовала гостевую форму на следующий сезон

"Бавария" провела презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в чёрном цвете, а все вставки на ней будут золотыми.

Технический спонсор немецкого клуба - компания Adidas.

Напомним, что "Бавария" досрочно стала победителем Бундеслиги, а из остальных турниров вылетела.

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