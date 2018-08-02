"Бавария" презентовала игрока сборной Германии

Теги бавария мюнхенлеон горетцка

"Бавария" презентовала игрока сборной Германии
"Бавария" представила новичка команды полузащитника Леона Горетцку, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался мюнхенцам бесплатно, перейдя из "Шальке" на правах свободного агента. Его контракт с "Баварией" будет действовать до лета 2022 года.

"Надеюсь добиться успеха в составе "Баварии". Я являюсь очень универсальным игроком, но хочу поговорить с тренером, чтобы понимать, где он меня видит. Своей сильнейшей позицией я считаю "восьмерку", - сказал Горетцка.

23-летний Горетцка выступал за "Шальке" с 2013 года, провел за клуб 147 матчей и забил 19 голов. Ранее играл за "Бохум". За сборную Германии сыграл 16 матчей и забил 6 мячей. Обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" согласовала трансфер Артуро Видаля. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов