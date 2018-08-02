"Бавария" презентовала игрока сборной Германии



"Бавария" представила новичка команды полузащитника Леона Горетцку, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался мюнхенцам бесплатно, перейдя из "Шальке" на правах свободного агента. Его контракт с "Баварией" будет действовать до лета 2022 года.

"Надеюсь добиться успеха в составе "Баварии". Я являюсь очень универсальным игроком, но хочу поговорить с тренером, чтобы понимать, где он меня видит. Своей сильнейшей позицией я считаю "восьмерку", - сказал Горетцка.

23-летний Горетцка выступал за "Шальке" с 2013 года, провел за клуб 147 матчей и забил 19 голов. Ранее играл за "Бохум". За сборную Германии сыграл 16 матчей и забил 6 мячей. Обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.

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