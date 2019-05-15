"Бавария" презентовала новую домашнюю форму

"Бавария" провела презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка полевых игроков выполнена в красном цвете, вратарская - в зелёном. Дизайн предусматривает узоры в форме ромба, что является отсылкой к фасаду "Альянц-Арены".

Технический спонсор мюнхенского клуба - компания adidas.

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