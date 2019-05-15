"Бавария" презентовала новую домашнюю форму

Теги бавария мюнхен

"Бавария" презентовала новую домашнюю форму

"Бавария" провела презентацию новой домашней формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка полевых игроков выполнена в красном цвете, вратарская - в зелёном. Дизайн предусматривает узоры в форме ромба, что является отсылкой к фасаду "Альянц-Арены".

Технический спонсор мюнхенского клуба - компания adidas.

Не пропустите: Официально: Рафинья покидает "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 33 75
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 33 73
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 33 55
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 33 55
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 33 54
7 Вольфсбург Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 33 51
9 Вердер Бремен Вердер Бремен 33 50
10 Герта Герта 33 43
11 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 33 41
12 Майнц 05 Майнц 05 33 40
13 Фрайбург Фрайбург 33 33
14 Аугсбург Аугсбург 33 32
15 Шальке Шальке 33 32
16 Штутгарт Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 Ганновер 96 33 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 33 19
Полная таблица

топ-5 тегов