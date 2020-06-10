"Бавария" презентовала новую домашнюю форму на следующий сезон

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"Бавария" презентовала новую домашнюю форму на следующий сезон

Мюнхенская "Бавария" представила домашнюю форму на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционном красном цвете с белыми полосами. Шорты и гетры также выполнены в красном цвете. Производителем экипировки является компания adidas.

"Бавария" лидирует в чемпионате Германии после 30 туров. Мюнхенский клуб опережает ближайшего конкурента на семь очков. В полуфинале Кубка Германии "Бавария" сыграет с "Айнтрахом". Матч состоится сегодня, 10 июня. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" в гостях разгромила "Челси" со счетом 3:0. Дата проведения ответной встречи пока не определена.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 30 38
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 30 35
13 Аугсбург Аугсбург 30 32
14 Унион Берлин Унион Берлин 30 32
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