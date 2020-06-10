"Бавария" презентовала новую домашнюю форму на следующий сезон

Мюнхенская "Бавария" представила домашнюю форму на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционном красном цвете с белыми полосами. Шорты и гетры также выполнены в красном цвете. Производителем экипировки является компания adidas.

Der #FCBayern ist meine Familie.



Werde auch Du Teil der FC Bayern Familie und hol dir das neue Heimtrikot 20/21 von @adidasfootball➡ https://t.co/nk1doxQMCv#MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/F4CCiP8m4I — FC Bayern München (@FCBayern) June 10, 2020

"Бавария" лидирует в чемпионате Германии после 30 туров. Мюнхенский клуб опережает ближайшего конкурента на семь очков. В полуфинале Кубка Германии "Бавария" сыграет с "Айнтрахом". Матч состоится сегодня, 10 июня. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" в гостях разгромила "Челси" со счетом 3:0. Дата проведения ответной встречи пока не определена.

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