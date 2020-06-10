"Бавария" презентовала новую домашнюю форму на следующий сезон
Мюнхенская "Бавария" представила домашнюю форму на следующий сезон.
Форма выполнена в традиционном красном цвете с белыми полосами. Шорты и гетры также выполнены в красном цвете. Производителем экипировки является компания adidas.
Der #FCBayern ist meine Familie.— FC Bayern München (@FCBayern) June 10, 2020
Werde auch Du Teil der FC Bayern Familie und hol dir das neue Heimtrikot 20/21 von @adidasfootball➡ https://t.co/nk1doxQMCv#MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/F4CCiP8m4I
"Бавария" лидирует в чемпионате Германии после 30 туров. Мюнхенский клуб опережает ближайшего конкурента на семь очков. В полуфинале Кубка Германии "Бавария" сыграет с "Айнтрахом". Матч состоится сегодня, 10 июня. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Бавария" в гостях разгромила "Челси" со счетом 3:0. Дата проведения ответной встречи пока не определена.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|63
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Вольфсбург
|30
|45
|7
|Хоффенхайм
|30
|43
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|30
|38
|10
|Шальке
|30
|38
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|30
|35
|13
|Аугсбург
|30
|32
|14
|Унион Берлин
|30
|32
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|30
|25
|18
|Падерборн
|30
|20