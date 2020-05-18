"Бавария" при Флике установила рекорд Бундеслиги по забитым голам
"Бавария", обыграв "Унион" в матче 26-го тура чемпионата Германии, установила исторический рекорд результативности турнира, об этом сообщает OptaFranz.
Игроки команды забили 50 голов в 16 матчах Бундеслиги под руководством Ханс-Дитера Флика.
Напомним, Флик стал главным тренером "Баварии" в ноябре 2019 года, сменив на посту Нико Ковача.
Не пропустите: "Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги| http://soccernews.ru
главное
-
В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола
-
Мюллер в шутку пнул главного тренера "Баварии" Флика после замены
-
"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги
-
Sport.es: "Ювентус" договорился с "Барселоной" об обмене футболистами
-
Левандовски забил 40 голов в пятом сезоне подряд
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 мая
-
"Бавария" при Флике установила рекорд Бундеслиги по забитым голам
-
Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро попал в больницу. У него не коронавирус
-
В Италии отложили возобновление командных тренировок из-за несогласованного медпротокола
-
"Фиорентина" сообщила только об одном случае заражения коронавирусом в команде
-
Евсеев доехал из Москвы до Уфы на машине
-
Мюллер в шутку пнул главного тренера "Баварии" Флика после замены
-
Руни сравнил Лэмпарда с Погба
-
Девушка Роналду опубликовала милое видео с футболистом и детьми
-
Арсен Венгер считает, что матчи без зрителей могут плохо сказаться на футболе
-
Директор "Удинезе" высказался о возможности возобновления чемпионата Италии
-
Спаллетти высказался по поводу своей работы в "Интере"
-
Руководство "Болоньи" сомневается в переходе Ибрагимовича
-
Нойер прокомментировал гостевую победу над "Унионом"
-
В матче чемпионата Беларуси "Рух" и "Смолевичи" не выявили победителя
-
Червиченко: "Все просто - как трусы с начесом. Семина убрали, чтоб пилить бюджет"
-
"Бавария" на выезде уверенно обыграла "Унион" в 26-м туре Бундеслиги
-
"Болтон" извинился перед Пике после слов Руни
-
Sport.es: "Ювентус" договорился с "Барселоной" об обмене футболистами
-
Жена Кокорина опубликовала видео танца на диване
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17