"Бавария" при Флике установила рекорд Бундеслиги по забитым голам

"Бавария", обыграв "Унион" в матче 26-го тура чемпионата Германии, установила исторический рекорд результативности турнира, об этом сообщает OptaFranz.

Игроки команды забили 50 голов в 16 матчах Бундеслиги под руководством Ханс-Дитера Флика.

Напомним, Флик стал главным тренером "Баварии" в ноябре 2019 года, сменив на посту Нико Ковача.

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