"Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей
"Бавария" демонстрирует отличную результативность после назначения Ханси Флика на пост главного тренера.
В ноябре 2019 года 55-летний специалист возглавил мюнхенскую команду вместо уволенного Нико Ковача.
За почти год "Бавария" сыграла под руководством Флика 44 матча - 40 побед, 1 ничья и 3 поражения.
В без малого половине указанных игр (20) "ротен" забивали 4+ голов, наколотив в итоге 145 мячей (в среднем - 3,3).
Не пропустите: "Бавария" продлила феноменальную серию в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
Домашние матчи "Спартака" будут проходить при пустых трибунах до особого распоряжения
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 21 октября
-
Криштиану Роналду вновь сменил имидж: все прически португальца в профессиональном футболе (фотоподборка)
-
Результаты 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов: 21 октября
Лента новостей
-
Сёмин высказался о дебюте Миранчука за "Аталанту"
-
Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
-
Четыре игрока обсуждают с "Барселоной" новые контракты с понижением зарплаты
-
Лукаку забил в девяти еврокубковых матчах подряд
-
Винисиус Жуниор установил рекорд Лиги Чемпионов
-
Артета прокомментировал невключение Озила в заявку "Арсенала" на матчи АПЛ
-
Венгер назвал главную проблему Гризманна в "Барселоне"
-
Модрич повторил достижение Ди Стефано, Пушкаша и Хенто
-
Домашние матчи "Спартака" будут проходить при пустых трибунах до особого распоряжения
-
Гончаренко оценил готовность ЦСКА к сезону Лиги Европы
-
"Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей
-
"Локомотив" ответил на дерзкий пост "Зальцбурга"
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 21 октября
-
Мануэль Нойер установил очередное достижение в составе "Баварии"
-
Киммих стал отцом перед матчем с "Атлетико"
-
"Бавария" продлила феноменальную серию в Лиге Чемпионов
-
Тренер "Аталанты" оценил дебют Алексея Миранчука
-
Криштиану Роналду вновь сменил имидж: все прически португальца в профессиональном футболе (фотоподборка)
-
"Спартак" сообщил информацию о состоянии Понсе, который травмировался в матче с "Енисеем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20