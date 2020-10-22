"Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей

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"Бавария" при Флике забила не менее четырёх голов в 20 из 44 матчей

"Бавария" демонстрирует отличную результативность после назначения Ханси Флика на пост главного тренера.

В ноябре 2019 года 55-летний специалист возглавил мюнхенскую команду вместо уволенного Нико Ковача.

За почти год "Бавария" сыграла под руководством Флика 44 матча - 40 побед, 1 ничья и 3 поражения.

В без малого половине указанных игр (20) "ротен" забивали 4+ голов, наколотив в итоге 145 мячей (в среднем - 3,3).

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4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
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