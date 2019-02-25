"Бавария" приготовила фантастическое предложение по Асенсио

"Бавария" приготовила фантастическое предложение по вингеру мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает испанская пресса.

Летом мюнхенский клуб намерен купить 23-летнего испанца за 120 миллионов евро.

С самим футболистом немецкий гранд также контактирует для обсуждения условий личного контракта.

В текущем сезоне Асенсио сыграл за "Реал" 31 матч, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

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